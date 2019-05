Ukraynanın keçmiş prezidenti Petro Poroşenko yeni yaratdığı Avropa həmrəyliyi partiyasının sədri seçilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, partiyanın bu gün keçirilən təsis qurultayında səsvermə nəticəsində quruma sədrlik Poroşenkoya həvalə edilib.

Qeyd edək ki, mayın 24-də Petro Poroşenkonun Bloku adını dəyişərək Avropa həmrəyliyi partiyası adlandırıb. Parlament seçkilərində partiyanın qərargah rəhbəri Sergey Berezenko təyin edilib.

