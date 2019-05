Əliyar Ağayevə VAR icazəsi

Aprelin 19-dan 26-dək Türkiyənin Antalya şəhərində UEFA tərəfindən “Video Köməkçi Hakim” (VAR) sertifikat turniri keçirilib.

Metbuat.az AFFA-nın saytına istinadən xəbər verir ki, turnirin sonunda setrifikat alan hakim və hakim köməkçilərinin VAR və AVAR texnologiyası tətbiq olunan beynəlxalq oyunlara təyinat ala bilməsi üçün UEFA tərəfindən IFAB-a müraciət edilib və müsbət cavab alıb.

Bununla bağlı UEFA-dan AFFA-nın Hakimlər Komitəsinə məlumat daxil olub. Məlumatda bildirilir ki, FIFA referisi Əliyar Ağayev, FIFA referi köməkçiləri Akif Əmirəli və Zeynal Zeynalov VAR və AVAR texnologiyası tətbiq olunan beynəlxalq oyunlara təyinat ala biləcəklər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.