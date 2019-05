ABŞ prezidenti Donald Tramp Türkiyənin “S-400”lərlə bağlı araşdırma komissiyasının yaradılmasına dair təklifini müsbət qarşılayıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Türkiyənin NTV televiziyası məlumat yayıb. Qeyd edək ki, ABŞ “S-400”lərin “F-35”lər və ümumiyyətlə NATO sistemləri üçün təhlükə törətdiyini irəli sürür.

Ankara isə bunun araşdırılması üçün tərkibində NATO nümayəndələrinin də olduğu birgə araşdırma komissiyasının qurulmasını təklif edib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.