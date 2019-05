Türkiyədə yaşayan Məhmət adlı şəxs cibindəki pulların tez-tez itməsindən narahat olaraq, buna qarşı tədbir görüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o həyat yoldaşı olan Anılın oğurluq etməsindən şübhələnib.

Nəticədə evə gizli kamera yerləşdirən şəxs hadisənin üstünü açıb. Xanımın həmin pulları anası üçün xərclədiyi güman edilir.Hazırda ailə başçısı boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib.

Anar Türkeş / METBUAT.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.