Türkiyə millisinin aparıcı üzvlərindən olan Cenk Tosun heyətdən kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, "Everton"un hücumçusu zədəlidir. 28 yaşlı futbolçu Yunanıstanla keçirilən yoldaşlıq oyununda xəsarət alıb.

Cenk Tosun Avro-2020-nin seçmə mərhələsində iyunun 8-də evdə Fransa, 11-də isə səfərdə İslandiya ilə matçlarda iştirak etməyəcək.

