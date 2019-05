BƏƏ operatoru 5G ilə dəstəklənən ilk qurğu təqdim edib

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin telekommunikasiya nəhəngi - “Etisalat” elan edib ki, indi onun abunəçiləri “ZTE Axon 10 Pro” smartfonunun köməyi ilə yüksəksürətli 5G şəbəkəsinə qoşula biləcəklər. .

Metbuat.az Azərtaca istinadla xəbər verir ki, 5G qoşulmanın inanılmaz sürəti təqribən 1 millisaniyə ləngimə ilə 1 giqabitə çatır ki, bu da 4G məlumatların ötürülməsi sürətindən 20 dəfə artıqdır.

Bildirilir ki, belə sürət AR və VR, IoT kimi texnologiyalar, pilotsuz nəqliyyat vasitələri, süni intellekt, 3D-çap, daşınan qurğular və s. qabaqcıl sahələr qarşısında yeni imkanlar açır. 5G xidməti istənilən vaxt və istənilən yerdə heç bir ləngimə olmadan 4K çəkilişi ilə real zamanda video yayımlamağa imkan verir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.