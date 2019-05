Bakıda 15 yaşlı oğlan itkin düşüb.

Metbuat.az-ın Trend-ə məlumatına görə, hadisə paytaxtın Sabunçu rayonu, Zabrat qəsəbəsində baş verib.

Qəsəbə sakini, 2004-cü il təvəllüdlü Məmmədli Rəhman Mehman oğlu mayın 30-da yaşadığı evdən çıxaraq itkin düşüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

