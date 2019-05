Günün ulduz falı - 1 iyun

Qoç – mürəkkəb situsiya yaranıb.

Vəziyyətdən çıxış yolunu tapmaq üçün təcrübə və intuisiyanı işə salın. Bütün diqqətinizi öz işlərinizə yönəldərək yaxın ətrafınızdakı təcili yardıma və ya dəstəyə ehtiyac duyan insanı unutmayın.

Dostlarla görüş, ümumi planın müzakirəsi üçün əlverişli zamandır.

Şəxsi münasibətlərdə yeniliklər, spontan hadisələr zamanıdır.

Gün maliyyə baxımından əlverişlidir. Gəlirlər istisna deyil.

Qeyri-adi əşya, ekstravaqant bəzək ala bilərsiniz.

Buğa – günün ilk yarısında önəmli qərarlar qəbul etməyin. Bu zaman mövcud situsiyanı adekvat dəyərləndirmək, nələrin baş verdiyini anlamaq asan deyil. İllüziyalarla gerçəkliyi qarışdırmayın.

İdeyalar ilk baxışdan göründüyü qədər də yaxşı deyil. Yaxın ətrafınızdakı insanlar səhvlərinizə irad tutanda emosional davranmayın, impulsiv olmayın, küsməyin və sinirlənməyin.

Günün ikinci yarısında pozitiv təmayüllərin təsiri güclənir.

İşdə uğur qazanmaq, ən yaxşı məziyyətlərinizi nümayiş etdirmək şansı var. Yeni tanışlıqlar ola bilər.

Axşam saatlarında başlayacaq romantik münasibətlər qeyri-adidir.

Əkizlər – gün ümumən uğurlu və düşərli olsa da, səhər saatlarında xorşagəlməz anlar yaşana bilər.

Ehtiyatlı, sayıq olun. İşdə münaqişənin başlanmaması üçün səy göstərin. Kiminsə xətrinə dəysəniz, ciddi və fəndgir rəqib qazanmış olacaqsınız.

Sərfəli anlaşmalara nail olmaq, ətrafınızdakı insanların uğursuz və ümidsiz saydıqları layihəni, işi və ya sifarişi başa vurmaq şansınız var.

İşgüzar danışıqlarda yeni tərəfdaşda xoş təəssürat yaratmağa çalışın.

Yaradıcı həll, təxəyyül, hadisələrə və nəsnələrə qeyri-standart yanaşma tələb edən işlərdə uğur qazanacaqsınız.

Xərçəng – gün uğurlu alına bilər. Lakin bunun üçün intizamlı, iradəli və qətiyyətli olmalısınız.

Sizə maraqsız təsir bağışlayan işləri təxirə salmayın. Bir işi yarımçıq qoyub başqasına başlamayın. Yeni işin tədarükündən əvvəl mühüm işi bitirin.

Mühafizəkarlıq, yeniliyi sınaqdan keçirməmək istəyi gərəkli nəticənin əldə olunmasında çətinliklər yarada bilər.

Uzunmüddətli planların müzakirəsi üçün əlverişli zamandır. Ailə üzvlərinə qayğı və diqqətlə yanaşın.

Səyahət, səfər, alış-veriş üçün yaxşı vaxtdır. Axşam saatlarında normal istirahət edin.

Şir – mühüm və maraqlı işə başlamaq üçün əlverişli gündür. Çətin işlər sizi qorxutmasın.

Belə problemlərin həllinə şövqlə başlayın və yaxın ətrafınızdakı insanlar sizə yardım edəcəklər. Yeni niyyətləri reallaşdırmaq, çoxdan ağlınıza gələn, amma irreal təsir bağışlamış ideyanı həyata keçirmək olar.

Həddən ziyadə çalışmayın. Yaşam potensialı səviyyəsi aşağı düşərsə, yorğunluq orqanizminizdə problemlər yarada bilər.

Köhnə dostlar və yeni tanışlarla asanlıqla dil tapırsınız. Başqalarının problemlərinin həllində iştirak edin, məsləhət verin. Amma çox ustalıqla, incə şəkildə davranın.

Qız – məhsuldar iş üçün əla gündür. Bütün işlərin öhdəsindən sürətlə gələ bilməsəniz də, ciddi nailiyyətlər olacaq.

Gözlənilməz işgüzar təkliflər ala bilərsiniz. Yeni işə çıxırsınızsa, kollektivlə dərhal dil tapmamağa hazır olun.

Kim olduğunuzu anlayana qədər xeyli vaxt keçəcək.

Əks cins mənsubu ilə münasibətlərə xüsusi fikir verin.

Qətiyyətli, amma eyni zamanda soyuqqanlı davranın.

Hansısa məlumatı sirr saxlamaq çətindir. Şəxsi həyatınızla bağlı sirr sürətlə yayılacaq. Bu sirrdə maraqlı olanlarla yanaşı, heç dəxli olmayan insanlar da danışacaqlar.

Günün ikinci yarısı maraqlı görüşlər vəd edir.

Tərəzi – istənilən işgüzar təmaslar üçün əlverişli zamandır.

Etibarlı tərəfdaşlar, müttəfiqlər və potensial sifarişçilərlə danışıqlar yaxşı keçəcək.

Qeyri-formal şəraitdə mühüm məsələni müzakirə edin. Dəvət aldığınız tədbirdə sizi perspektivdə faydalı ola biləcək tanışlıq gözləyir.

Nüfuzlu, məşhur insanla tanış ola bilərsiniz.

Günün ikinci yarısı güclü emosiyalar və hisslər burulğanı zamanıdır. Başınızı itirməyin, sonradan peşmançılıq hissi yaradacaq addımlar atmayın.

Məntiqi unutmayın.

Əqrəb – çətin, qarışıq, laübəli gündür. Çətinliklərin qarşısından geri çəkilməyin.

Sizi heç nə dayandırmamalıdır. Yardıma və ya köməyə bel bağlamayın. Qətiyyətli olsanız, uğur qazanacaqsınız.

Günün ikinci yarısı seçdiyiniz istiqamət və davranış modelinin yanlış olmadığını göstərəcək.

Maraqlı işgüzar təklifin alınması, məhsuldar əməkdaşlığın başlanması istisna deyil.

Yeni tanışlıqlarda emosiyalara qapılmayın. Hissləriniz qarşılıqlı deyil.

Oxatan – bu gün uğurlu zaman deyil. Qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün yaxşıca çalışmalı, zəhmət çəkməlisiniz.

Planlaşdırdığınız işlər alınacaq.

İşlə bağlı ciddi fikir ayrılıqları yaranacaq. Rəhbərliyin fikrini dinləyin, həmkarların ideyalarını rədd etməyin.

Yalnız öz təkliflərinizi məqbul saymayın.

Şəxsi münasibətlərdə yeniliklər üçün əsla əlverişli gün deyil. Belə səylər yaxşı heç nə vəd etmir.

Əyləncəyə çox pul xərcləmək, bahalı əşyalar almaq gərək deyil. Az sonra pul gərəyiniz olacaq.

Günün ikinci yarısı xoş sürprizlər vəd edir. Çoxdan gözlədiyiniz görüş və ya hadisə sizi sevindirəcək.

Oğlaq – riskə gedərək daha ciddi irəliləyişə nail olmaq üçün düşünülməmiş, impulsiv addımlar atmayın. Hövsələsizlik etməyin, tələsənin təndirə düşdüyünü unutmayın.

Etibar etdiyiniz tərəfdaşa “stavka” edin. Yeni tanışlara şübhə ilə yanaşın. Onlar sizi aldatmağa çalışacaqlar.

Planlaşdırılmamış işgüzar səfər gözləntilərinizi doğrultmayacaq.

Şəxsi münasibətlərdə müsbət təmayüllərin təsiri güclüdür. Sevdiyiniz adamla səmimi olun.

Emosiyalarınızı gizlətməyin, hisslərinizi etiraf edin.

Dolça – günün ilk yarısında əhvalınız pozula bilər. Yaranan problemlər həll olunmaz, çətinliklər isə çox müşkül təsir bağışlayır. Belə deyil, ruhdan düşməyin. Faydalı işlə məşğul olmağa özünüzdə qüvvə tapın.

Planları dəyişmək, riskə getmək olar. Mühüm iş planlaşdırmayın.

Günün ikinci yarısına yaxın bir qədər dincəlin.

Sonrakı saaatlarda nikbin olun, qətiyyətli davranın. Peşəkar fəaliyyətdə və şəxsi münasibətlərdə sizi uğur gözləyir.

Balıqlar – günün ilk yarısında ciddi işlərə başlayıb onları sonuclandıracağınızı düşünməyin.

Cari işləri görün, yetər. Səhhətinizə fikir verin. Kiçik travmalar riski var.

Səyahət, səfər, dostlarla ünsiyyət üçün əlverişli gündür.

Yeni layihəyə başlamayın. Mühüm danışıqlar və rəqiblərdə mübarizənin yeni mərhələsi üçün düşərli gün deyil.

Günün ikinci yarısında əsas problem bədxərclik riskidir. Pulları səpələməyin, məntiqsiz alışlar etməyin.

Səfər istədiyiniz kimi alınmayacaq.

Sizinlə yola çıxmaq fikrinə düşən insanların planları dəyişəcək. / Milli.az

