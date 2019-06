"Warner Brothers" studiyası britaniyalı aktyor Robert Pattinsonla "Betmen" rolu barədə danışıqlara başlayıb.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən verdiyi məlumata görə, studiya aktyoru "Betmen"i, personajın peydə olacağı ən yaxın filmdə canlandırması üçün seçib.

Personaj sahibləri Pattinson və digər britaniyalı akltyor - Nikolas Holt arasında seçiblər. Seçin Pattinsonun xeyrinə olub.

Gözlənilir ki, yeni aktyorun baş rolda olacağı "Betmen" filmi 25 iyun 2021-ci il tarixində ekranlara çıxacaq.

