Bu ölkədə güclü zəlzələ OLDU

İranın cənub-qərbində Xuzistan vilayətində zəlzələ baş verib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən verdiyi məlumata görə, İranın Tehran Universiteti Geofizika İnstitutu Seysmologiya Mərkəzi yeraltı təkanlarıb 4,2 bal gücündə olduğunu bildirib.

Məlumata görə, təkanlar bu gün yerli vaxtla saat 09:04-də Qotvənd rayonunda 16 kilometr dərinlikdə qeydə alınıb.

Dağıntılar və insan tələfatı barədə məlumat yoxdur.

Xatırladaq ki, ötən ilin noyabr ayında İranın Kirmanşah vilayətində 6,4 bal gücündə baş verən zəlzələ nəticəsində 646 nəfər xəsarət almışdı.

