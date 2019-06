İyun ayında beş gün iş olmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, ayın 5-i, 6-sı, 15-i, 17-si və 26-sı qeyri-iş günləridir.

Ramazan bayramı ilə əlaqədar iyunun 5-i və 6-sı, Azərbaycanın Milli Qurtuluş gününə görə 15-i, Silahlı Qüvvələr gününə görə 26-sı iş günü deyil.

İyunun 15-i şənbə gününə təsadüf etdiyindən bazar ertəsi, yəni iyunun 17-si də qeyri-iş günü sayılır.

