Bir qrup gənc Ramazan bayramı münasibəti ilə xeyriyyə aksiyasına start veriblər.



Metbuat.az-ın məlumatına görə, "1 TIR hədiyyə" adlı aksiyada kasıb və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlara hədiyyələr paylanacaq.



Aksiyada iştirak etmək istəyənlər hədiyyə və ya hədiyyənin alınması üçün maddi yardımı "Özsüt" restoranlar şəbəkəsinə təqdim edə bilərlər.

Əlaqə: 055 2030700 Rəşad Camal



