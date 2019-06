Xatirə ilk dəfə qardaşı və gəlinləri ilə efirdə - FOTOLAR

Müğənni Xatirə İslam “Zaurla Günaydın” proqramında qonaq olub.

Metbuat.az Axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, ifaçı verilişə bacısı, qardaşı Tural və onun nişanlısı Zümrüdlə gəlib.

O söyləyib ki, qardaşı əvvəlcə razılaşsa da, sonradan gəlməkdən vaz keçib. Lakin onun bu addımı Xatirəni özündən çıxarıb.

“Ona dedim ki, mən Zaura söz vermişəm, əgər sən verilişə gəlməsən, gərək bir də ATV-yə çıxmayam. Buna görə də, gecədən gətirib, yanımda yatızdırmışam ki, birdən telefonu bağlayıb, açmaz” deyə, sənətçi bildirib.

Nişanlı cütlük universitetdə tanış olduqlarını deyib.

Qeyd edək ki, onların 7 iyunda qız toyu, 24 iyunda isə oğlan toyu olacaq.



