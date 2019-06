Bakıda 108 saylı marşrut avtobusu iki uşağı vurub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Mehdiabaddakı Təzə məhlə qəsəbəsi adlanan ərazidə qeydə alınıb. Avtobus Quliyeva Sevgi Ramil qızı (2012) və Babayev Nahid Bəxtiyar oğlunu (2012) piknikə gedən zaman vurub. Uşaqlar təcili olaraq Kliniki Tibbi Mərkəzə aparılıb və reanimasiyaya yerləşdiriliblər.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ

