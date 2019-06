ASAN Xidmət 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi günü münasibəti ilə xidmətə gələn uşaqları təbrik edib.

Metbuat.az bildirir ki, Mr. ASANT uşaqlara şarlar, hədiyyələr təqdim edib və fotolar çəkiblər.

