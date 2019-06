İşğal altında olan Qarabağda erməni əsgər ölüb.

Metbuat.az Ordu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu gün saat 07:30 radələrində işğal altında olan Qarabağın cənub-şərq istiqamətində yerləşən qanunsuz hərbi hissələrdən birinin hərbi qulluqçusu, 2000-ci il təvəllüdlü Sipan Serjik Melkonyan məhv edilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.