Azərbaycanda 7 minə yaxın şəxs evdə təhsil alır

Azərbaycanda evdə təhsil alan sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin sayı 6655 nəfərdir.

Metbuat.az bildirir ki, bunu Azvision.az -a Təhsil Nazirliyinin De-institutlaşma və uşaqların müdafiəsi idarəsinin şöbə müdiri Anar Xələfov deyib.

Onun sözlərinə görə, 7 nəfər stasionar şəraitdə, 54 nəfər inklüziv siniflərdə, 1393 nəfər inteqrasiya təlimli təhsil müəssisələrində, 2508 nəfər xüsusi məktəb və internat tipli müəssisələrdə təhsil alır.



Şöbə müdiri əlavə edib ki, Bakı şəhəri üzrə inklüziv təhsilə 4 pilot məktəb cəlb olunub: "Bu məktəblər üzrə layihədə 500 nəfər tipik uşaq, 27 ibtidai sinif müəllimi, 8 xüsusi təhsil üzrə mütəxəssis, 4 məktəb psixoloqu, 4 ibtidai təhsil üzrə direktor müavini və 4 məktəb direktoru iştirak edir".



A.Xələfov qeyd edib ki, Azərbaycan Pedoqoji Universitetində korreksiyaedici təlim ixtisası üzrə təhsil alan şəxslərin 80 faizi öz ixtisası üzrə təhsil almır.



"Xüsusi təhsil üzrə müəllim hazırlığının keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə bu ixtisasa qəbul zamanı müsahibənin olmasını təklif edirik".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.