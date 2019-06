Türkiyə-İran sərhəddinin İğdırdan keçən hissəsində türk hərbçilərlə PKK terrorçuları arasında atışma olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəticədə, 2 hərbçi şəhid olub, 5-i yaralanıb.



Yaralılar İğdırda yerləşən xəstəxanalara yerləşdirilib. Hadisənin digər təfərrüatları barədə məlumat verilmir. Atışmadan sonra Türkiyə ordusu bölgədə PKK-ya qarşı genişmiqyaslı əməliyyata başlayıb.

Kənan Məmmədov / METBUAT.AZ



