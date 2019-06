Balıkəsirin Ayvalıq rayonundan qayıqla Yunanıstanın Midilli adasına qaçmağa çalışan FETÖ üzvü olmaqda şübhəli bilinən 23 nəfər Türkiyə Sahil Təhlükəsizlik Qüvvələri tərəfindən saxalanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, saxlanılan şəxslərdən 6-ı uşaqdır.



FETÖ üzvü olan şəxslərin Yunanıstana qaçırlımasında iştirak edənlərin tapılması istiqamətində əməliyyat başladılıb.



Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.







Kənan Məmmədov /METBUAT.AZ



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.