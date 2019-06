Külli miqdarda narkotikin ölkəyə keçirilməsinin qarşısı alındı

Dövlət Gömrük Komitəsi Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsinin əməkdaşları qanunsuz yollarla ölkəmizə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitələrin realizə edilməsinin qarşısını alıblar.

Komitədən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Əməliyyat-İstintaq Baş İdarəsi Əməliyyat İdarəsinə İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikasının ərazisinə qeyri-qanuni yollarla gətirilən külli miqdarda narkotik vasitələrin Məmmədov Şahmirzə Hilal oğlu tərəfindən satış məqsədilə əldə edilməsi, saxlanması və “Mercedes-Benz” markalı minik avtomobili ilə həmin narkotik vasitələrin Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Bakıxanov qəsəbəsində realizə ediləcəyi barədə əməliyyat məlumatı daxil olub.



Məlumat əsasında Əməliyyat İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat tədbiri zamanı Azərbaycan Respublikası vətəndaşları Məmmədov Şahmirzə Hilal oğlu və Rüstəmov Namiq Hafiz oğlunun əyləşdiyi “Mercedes-Benz” markalı minik nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb və vizual baxış keçirilib. Bu zaman nəqliyyat vasitəsinin baqajında olan göy rəngli bir ədəd iri həcmli əl çantasında sellofana bükülü 2 ədəd bağlamada cəmi xalis çəkisi 997.3 qram narkotik vasitə-tiryək, narıncı rəngli 2 ədəd paketlərdən isə cəmi xalis çəkisi 999.1 qram narkotik vasitə-heroin aşkar edilib. Adı çəkilən vətəndaşların üzərində aparılan şəxsi yoxlama zamanı isə Şahmirzə Məmmədovun şalvarının bel hissəsində, uzunluğu 200 mm olan açılıb-bağlanan, tiyəli 1ədəd bıçaq, sağ cibindən istifadə olunmuş 1 ədəd plastik şprits və şüşədən ibarət 1 ədəd kolba,Namiq Rüstəmovun şalvarının sağ cibindən, uzunluğu 145 mm olan açılıb-bağlanan, tiyəli 1ədəd bıçaq aşkar edilərək götürülüb.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

