Səbail rayonunda itmiş uşaq polis tərəfindən tapıldı /FOTOLAR

1 iyun – Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ölkəmizin bütün park və bulvarlarında, istirahət güşələrində şənliklər təşkil olunub. Dənizkənarı Milli Parkda keçirilən tədbirdə bir azyaşlı valideynlərinin nəzarətindən yayınaraq itib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ərazidə xidmət aparan polis əməkdaşlarının diqqətini çəkib. Səbail RPİ-nin əməkdaşları dərhal azyaşlını sakitləşdirərək valideynlərini tapmaq üçün müvafiq tədbirlərə başlayıb.

Polis əməkdaşı qısa vaxtda azyaşlının valideynlərini taparaq uşağı onlara təhvil verib.

Valideynlər bu xeyirxah polis əməkdaşı ilə foto çəkərək bizə göndərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.