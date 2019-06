Paşinyana qarşı etiraz aksiyaları keçirilib

Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın əleyhdarları iyunun 1-də İrəvanda və ölkənin daha 12 şəhərində etiraz aksiyaları keçiriblər.

Bu barədə tədbirin təşkilatçılarından biri olan bloger Artur Danielyan mətbuat konfransında məlumat verib.



Tədbir “Yalanın doğulması” şüarı altında keçirilib. Danielyanın sözlərinə görə, bu gün İrəvanın 11 administrativ rayonunda və ölkənin 12 şəhərində keçirilən etirazlara 90 nəfər qoşulub. Polis aksiyalarda iştirak edən 30 nəfəri saxlayıb.



“Bu, o deməkdir ki, Paşinyanın yalan iddiaları təkcə iqtisadiyyat, demoqrafiya, xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı deyil, həmçinin daxili siyasət potensialına da aiddir. Hazırda onun reytinqini yalnız hüquq-mühafizə orqanları və rayon administrasiyalarının əməkdaşları qoruya bilər”, - deyə Danielyan qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.