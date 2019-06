Rusiyanın Nijeqorod vilayətində yerləşən “Kristal” zavodunda bir neçə partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, partlayış yanğına səbəb olub.



Məlumata görə, hadisə nəticəsində 39 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan 4 nəfərin vəziyyəti ağırdır.



Partlayışla əlaqədar Dzerjinskdə və üç qəsəbədə fövqəladə vəziyyət elan olunub.



Kənan Məmmədov / METBUAT.AZ





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.