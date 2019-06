Azərbaycanda insanlar ən çox nədən ölür?

Azərbaycanda ölümün səviyyəsi nisbətən aşağı və sabit səciyyələnir. Ölüm faktı 2018-ci ildə əhalinin hər 1000 nəfərinə 5,8 nəfər təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azvision.az -a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Azərbaycanda əhali arasında ölüm hallarına əsasən qan dövranı sisteminin xəstəlikləri, yenitörəmələr, həzm sisteminin tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri səbəb olur.





2018-ci ildə bu xəstəlikdən ölənlərin sayı əhalinin hər 100 000 nəfərinə hesabı ilə müvafiq olaraq 345,3, 88,2, 26,6 və 18,6 nəfər təşkil edib.



