Sumqayıt şəhərində 55 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin “Beton zavod” adlanan ərazisində baş verib. Belə ki, yaşadığı evin damına çıxan 55 yaşlı Aqil adlı şəxs yüksək gərginlikli elektrik xəttinə toxunub. Nəticədə həmin şəxs ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

