"Liverpul" Çempionlar Liqasının qalibi oldu

Çempionlar Liqasında 2018-2019-cu il mövsümünün final qarşılaşması keçirilib

Metbuat.az xəbər verir ki, həlledici matçda İngiltərənin "Tottenhem" və "Liverpul" klubları üz-üzə gəliblər.

Oyunun ikinci dəqiqəsidə "Liverpul"un misirli hücumçusu Məhməmməd Salah penalitdən vurduğu qolla komandasını önə keçirib. Matçda son nöqtəni isə 87-ci dəqiqədə Divok Origi Joel Matipin ötürməsindən sonra qoyub.



Final qarşılaşması "Liverpul"un 2:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

