Günün ulduz falı - 2 İYUN

Qoç - uzun müddətdən bəri sizi və yaxın ətrafınızı narahat edən problemi həll edəcəksiniz. İdeyalarınız sözsüz dəstək almasa da, niyyətinizi reallaşdırmağa yardımçı ola biləcək adamı tapacaqsınız.



Yaradıcı potensialınız artır. Tədris, təhsil, peşəkar bacarıqların artırılması və təcrübə mübadiləsində irəliləyişlər istisna deyil.



Günün ikinci yarısı təfərrüatlar və detallara diqqət tələb edən iş üçün yararlıdır. Bütün diqqətinizi işə ayırın. Fəqət ətrafınızda baş verənləri də sakitcə müşahidə edin, nəticə çıxarın.



Axşam saatlarında yaxşı istirahət edin.



Buğa - günün ilk yarısında işdə problemlər yarana bilər. Anlaşılmazlıq, laqeydlik, aqressivliklə qarşılaşa bilərsiniz. Bel bağladığınız, güvəndiyiniz dəstəyi almaya bilərsiniz.



Anlaşma, sövdələşmə imzalamaq, müqavilələri sənədləşdirməyə dəymz. Yaxşı tanımadığınız insanlara güvənməyin. Onlar sizi aldatmağa çalışacaqlar.



Günün ikinci yarısında önəmli məlumat alacaqsınız. Son vaxtlar sizi narahat edən suallara cavab tapılacaq.



Sayıq olun, yaşananları müşahidə edin. Səhvlərə yol verməməklə yanaşı, önəm verdiyiniz insanların yanlışlıqlarının qarşısını almağa çalışın.



Əkizlər - məhsuldar və hadisələrlə zəngin gündür. İşləri ardıcıl yerinə yetirin, əzmkar və qətiyyətli olun. Düşünülməmiş addımlar atmayın, emosional davranmayın.



İdeyaların ciddi təhlilə və nəzərdən keçirilməsinə ehtiyacı var. Lider keyfiyyətlərinizi nümayiş etdirin. Amma ehtiyatlı olun - münaqişə yarana bilər. İş yoldaşları, tərəfdaş və sifarişçi ilə taktik darvanın.



Həddən artıq çalışıb birmənalı olmayan situasiyalara düşməyin.

Sevdiyiniz insana qısqanclıq üçün səbəb verməyin.



Məntiqli, soyuqqanlı davranın.

Axşam saatlarında istirahət edin.



Xərçəng - günün ilk yarısı danışıqlar və ciddi məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişlidir. Yaxın ətrafınızdakı insanların sizdən nə istədiklərini anlayırsınız.



Asanlıqla güzəştə gedin. İdeyalanızı sürət və qətiyyətlə həyata keçirin. Sərfəli anlaşma və mənfəətli sövdələşməyə nail olmaq şansları az deyil.



İş yerini dəyişmək üçün düşərli gündür. Yeni iş yerinizdə sizi maraqlı perspektivlər gözləyir.

Yaxınlarınız və önəm verdiyiniz insanlarla münasibətlərə əlahiddə fikir verin.



Yalnız öz maraqlarınıza və planlarınıza vaxt ayıraraq sizdən həssaslıq gözləyən insanları pərişan qoymayın.



Sevdiyiniz insanın problemləri ilə maraqlanın. Bu, yaxın gələcəkdə mübahisənin qarşısını ala bilər.



Şir - yetərincə mürəkkəb, qarışıq gündür. Fəqət uğur əldə etmək şansınız var. Nailiyyətlər ehtimalı tərəfdaş seçdiyiniz insanın kimliyindən, çalışmağa başladığınız insandan asılıdır. Yeni tanışlarla münasibətlər ehtiyatlı davranış tələb edir. İnsanlara layiq olduqlarından artıq inanmayın. İzafi səmimiyyət zərərlidir.



Ev işləri gözləniləndən də artıq vaxt alacaq. Bütün işlərin öhdəsindən təkbaşına gəlməyə çalışmayın. Yaxın ətrafınızdakı insanlardan birinə yardım üçün müraciət edə bilərsiniz.



Planlaşdırılmamış xərclərdən və bahalı əyləncələrdən yayının. Səfər və ezamiyyəti təxirə salın.



Qız - işdə diqqətli olun, qarşınıza qoyduğunuz məsələni başa çatdırın. Hesablamalarda səhvlərə yol verməyin, yanlışlıqlar etməyin.



Yanınızdakı insanlardan biri səhvinizi göstərəcək. Yaxşı məsləhətləri qulaqardına vurmayın. Şərait əlverişli olmasa da, sakit olun, daxili müvazinəti pozmayın.



Səbrli və təmkinli olun.

Günün ikinci yarısında nüfuzlu insanla ünsiyyət istisna deyil.



Müttəfiq və tərəfdaşlar tapa bilərsiniz. Vədlər, öhdəliklər verməyə tələsməyin. Sözün üstündə durmaq ürəyinizdən keçdiyi təki asan deyil.



Tərəzi - günün ilk yarısı işgüzar və şəxsi problemlərin müzakirəsi, onların aradan qaldırılması üçün əlverişlidir.



Vaxt keçdikcə neqativ təmayüllərin təsiri də güclənəcək. Ehtiyatlı və sayıq olun. İş yerini dəyişmək, fəaliyyət sahəsində yönləri sıralamaq, maliyyə məsələləri ilə bağlı qərarlar qəbul etməkdə xeyir yoxdur. Köç və ya təmir üçün əlverişli gün deyil.



Evə çağırılmamış qonaq gələ bilər. Məşiət texnikasının sıradan çıxması istisna deyil. Yaşam potensialının səviyyəsi aşağı düşür. İşləri bir qədər azaldın.



Axşam saatlarında sakit istirahəti seçin.



Əqrəb - günün emosional fonu stabil deyil. Əhvalınız tez-tez dəyişir. Yaxın ətrafınızdakı adamlardan biri, işdəki şəxslər arasından bir fərd özünü sizə qarşı aqressiv apara bilər. Səbrli, soyuqqanlı olun, təxribata uymayın.



Emosiyalarınıza hakim olun.

Rəhbərliklə münaqişəyə başlamayın. Nə baş versə də, səbrli olun. Qətiyyətlə və inamla hərəkət edin. Çevik, mütəhərrik davranın. Güzəştə getməyi bacarın.



Sizə xoş olan insanlarla daha çox vaxt keçirin.



Dostlarla görüş üçün vaxt tapın. Pozitiv olun.

Axşam saatlarını sakit istirahətə həsr edin.



Oxatan - uğurlu və əlverişli gündür. Səhər saatlarından aktiv olaraq işə başlayın, yaranan imkanları dəyərləndirin.

Rəqiblərə irəliləyiş imkanları verməyin. Günün ikinci yarısında kiçik anlaşılmazlıqlar yarana bilər. Lakin bir qədər sonra müşküllər həllini tapacaq və olaylar ənənəvi, həmişəki məcrada davam edəcək. Əks cinsin mənsubu ilə dil tapmaq asan deyil.



Amma münaqişə və incikliyə səbəb olmamaq üçün nə etmək gərəkdiyini bilirsiniz.

Qəfil, gözlənilməz hadisələr ola bilər.



Planlarınızı korrektə edin. İmprovizələrdə yaradıcı yanaşma nümayiş etdirin, uğur əldə etməyə çalışın. Günün maliyyə fonu əlverişlidir.



İmkan varsa, alış-veriş edə bilərsiniz.

Axşam saatlarında bir qədər açıq havada gəzişin.



Oğlaq - yeni layihələr və işlər üçün əlverişli gündür. Ən çətin işə başlasanız belə, uğur qazana bilərsiniz. İşgüzar danışıqlar müsbət nəticə verəcək.



Son vaxtlara qədər rəqiblərizin yanında olan insan belə, sizə dəstək olacaq.

Maliyyə məsələləri ilə bağlı mühüm qərarlar qəbul etmək, gəlirin bölüşdürülməsi ilə məşğul olmaq mümündr.



Yardım və dəstək alacaqsınız. Ailə üzvləriniz, etibar etdiyiniz insanlar və yaxınlarınız sizə kömək edəcəklər.



İşdəki münasibətlərdə müdrik və soyuqqanlı olun.



Dolça - qarışıq və çətinliklərlə zəngin gündür. Fəqət, saatlar keçdikcə pozitiv təmayüllərin təsiri artacaq. Gün xoş təsir bağışlayacaq.



Günün ilk yarısında müəyyən işlərdə uğur əldə edəcəksiniz. Həmin uğurlar ilk baxışdan kiçik təsir bağışlasa da, sonradan böyük nailiyyətin əsasına çevriləcəklər. İşdəki dəyişikliklər karyeranızın xeyrinədir.



Kadr dəyişiklikləri istisna deyil.

Maraqlı görüşlər, ilginc və mühüm danışıqlar günüdür. Dostlar, qohumlar, həmkarlara yetərincə zaman ayırın.



Kimsə aqressiv, soyuq və ya laqeyd münasibətinizdən şikayətlənməməlidir.

İşgüzar səfərin müsbət sonucları olacaq.



Balıqlar - uğursuz emosional fondur. Yaxın ətrafınızdakı insanlarla ümumi dil tapmaq asan deyil.

Ən kiçik, əhəmiyyətsiz məsələ ciddi fikir ayrılığı və hətta münaqişəyə səbəb ola bilər. Çevik, soyuqqanlı olun. Güzəştə getməyi bacarın. İnadkarlıq səviyyəsindəki qətiyyət başqa gün gərəkdir.



İmprovizə etməyə hazır olun. Əvvəlcədən hazırlanmış plan üzrə hərəkət etmək alınmayacaq.



Qısamüddətli səfərlər uğurla başa çatacaq. Səyahət və ya ezamiyyəti təxirə salın.

Axşam saatlarında istirahət edin.

