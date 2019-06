"Avro-2020"nin seçmə mərhələsinin Macarıstan və Slovakiya ilə oyunlarına hazırlaşan milli komandamız yoxlama oyunu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nikola Yurçeviçin başçılıq etdiyi komandamız toplanış çərçivəsində U-21 yığmamızla qarşılaşıb.



"Dalğa Arena"dakı görüş əsas millinin 3:0 hesablı qələbəsi yekunlaşıb. Qolları Dmitri Nazarov, Ağabala Ramazanov və Araz Abdullayev vurublar.

