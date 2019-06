Yerinə yetirilməsi qəti olan dualar

Ayətullah Behcət suala cavab olaraq, buyurmuşdu: "Bəziləri güman edir ki, dua etmək qoca qarıların və ya qoca kişilərin işidir. Çünki bu insanlar cihad meydanında vuruşa bilmirlər".

Duanın yerinə yetməsi haqqında hədisdə deyilir: "Yəni, hər kəs dua edərsə və yerinə yetməsindən başqa bir şey hiss etməzsə, duası yerinə yetər". (Tebyan)

Ayətullah Behcət buyurur: "Bizdə sanki elə bir hiss yaranar ki, duamız yerinə yetmir. Sınmış qəlb sahibi istəyir ki, duası oxun hədəfə dəydiyi kimi yerinə yetsin. Yəni dua edək və onun yerinə yetməsini başa düşək. Ya da ən azı bizə onun həyata keçməsi üçün vəd verilsin".

O dua yerinə yetər ki, dua edən onun yerinə yetəcəyinə ümidvar olar. Bunun üçün yəqinlə dolu qəlbə ehtiyac vardır. Qüdsi hədisdə oxuyuruq ki, Həzrət Musa (ə) Allahdan soruşur ki, Onu başqa harada tapa bilər? Allah Təala buyurur: "Mən sınmış qəlblərdə və köhnə qəbirlərin yanındayam".

Niyə dualar qəbul olunmur?

Allaha o qədər iman bəsləməliyik ki, uşaq öz anasına bəsləyir və ondan başqasını tanımır. Ona bəslədiyi eşqi bütün varlığı ilə hiss edər. İnsanların bir çoxu giriftar olan zaman əllərini duaya qaldırar və öz məbudlarından istəklərini istəyərlər. Bəzən belə olur ki, möminlər dua edirlər, ancaq duaları yerinə yetmir. Bu cür insanlar çox zaman ümidsiz olur və özlərini müqəssir hesab edirlər.

Biz əgər hədislərə nəzər salsaq görərik ki, Allah hər duanı yerinə yetirir, ancaq Öz Hikmətinə uyğun olaraq. Dua edənin zənn etdiyi kimi olmaya bilər. Bunu bilmək lazımdır ki, duanın xüsusi şəraiti vardır.

Əgər bəndə həmin şəraiti əldə edərsə, bu zaman heç bir giley və şikayət etməz. Bu zaman ümidsiz də olmaz.

Çətinliyə düşən bəndə Allahdan öz hacətini istəyir və bunda israr edir. O, bu duasından yorulmur və davamlı olaraq, Allahdan həmin hacətini istəyir. Bəzən futbol meydançasında belə olur ki, oyunçular çıxılmaz bir dalandan çıxmaq üçün çalışırlar. Ancaq əgər taktikalarını dəyişdirsələr və başqa yolu getsələr, daha az enerji sərf edərək, məqsədlərinə çata bilərlər. Dua etməkdə də bu cürdür.

Əgər bəndə Allahdan dini bir hacət istəyirsə, ancaq hədəfinə çata bilmirsə, gərək başqa yollar axtarsınlar. Şeyx Ətar Nişapurinin dəyərli təcrübəsinə müraciət edək. Bir gün bir nəfər öz uzunqulağını itirir. Hər nə qədər axtarırsa, onu tapa bilmir. Nişapura yollanır və şəhərin mərkəzində toplaşan insanlardan soruşur ki, Nişapur camaatı arasında kim daha həyalıdır? Hamı Şeyx Əbul Həsəni tanıdır. Birbaşa onun yanına gedir və onu ibadət halında görür. Onun yaxasından tutur və deyir ki, uzunqulağımı ver. O, təəcüblə soruşur ki, sizin uzunqulaq mənim yanımda nə gəzir? Deyir ki, mən bilmirəm, mənim uzunqulağımı verməlisən. İş o yerə çatır ki, həmin kişi fəryad çəkib deyir: Ey insanlar! Mənim yardımıma gəlin. Uzunqulağımı Şeyxdən alıb, mənə qaytarın. Bu zaman Şeyx əlini göyə qaldırıb deyir: "Allahım! Mənə bu insanın əlindən nicat ver". Bu zaman həmin kişini çağırırlar ki, sənin uzunqulağını tapıblar. Kişi Şeyxin yaxasını buraxıb, gedir və deyir: "Ey Şeyx! Mən bilirdim ki, uzunqulağım səndə deyildir. Özüm Allahın yanında həyalı bir insan olmadığım üçün axtardım və sizi ən həyalı gördüm. İstədim ki, siz bir nəfəs çəkib, mənim üçün dua edəsiniz".

Ona görə əgər mömin duasının yerinə yetmədiyini görürsə, gərək duasının qəbul olması üçün bu cür nəfəs sahibi axtarsın. Çünki o insanların Allah dərgahındakı yeri xüsusidir və dualarının qəbul olmaması mümkün deyildir. Yəni, onların etdiyi duaların yerinə yetməsi qətidir.(deyerler.org

