Aygün Kazımova uşaqlar üçün oxudu

İyunun 1-də Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında Xalq artisti Aygün Kazımovanın konserti keçirilib. O, “Aygün şou” adlı proqramda sevilən mahnılarını təqdim edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Gününə təsadüf edən proqramda məşhur müğənni səhnəni, həmçinin balacalarla bölüşüb.

Bu günə xüsusi olaraq hazırlanan şouda Aygün Kazımova 60-dan çox nağıl və film qəhrəmanının iştirakı, peşəkar rəqqasların müşayiəti ilə çıxış edib.

Müğəninin illərdir sevilən mahnıları, eləcə də yeni repertuardan olan nəğmələri xüsusi hazırlanan kuklalar və rəqs nömrələrinin iştirakı ilə təqdim edilən şouya yeni çalar alıb.

Heydər Əliyev Mərkəzinin parkında ilk dəfə olaraq təqdim edilən şou parkda dincələnlərin - uşaqdan böyüyə hər kəsin marağına səbəb olub.

