Əfqanıstanın Qəzni vilayətində terrorçular avtomobil partladıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, nəticədə 8 polis ölüb, 9-u yaralanıb.

Məlumata görə, kamekadze avtomobili Əfqanıstan hüquq-mühafizə orqanları əməkdaşlarının olduğu əraziyə sürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.