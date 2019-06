İraqın şimalında həyata keçirilən “Pəncə hərəkatı”nda daha 5 terrorçu zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Beləliklə, hərəkatın başladığı 27 may 2019-cu il tarixindən bu günə qədər zərərsizləşdirilən terrorçuların sayı 27-ə çatıb.



Nazirliyin bəyanatında vurğulanır ki, “Pəncə hərəkatı” planlaşdırıldığı kimi uğurla davam edir.

