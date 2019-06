Rusiyanın Nijni Novqorod vilayətinin Dzerjinsk şəhərində yerləşən “Kristal” zavodunda baş vermiş partlayış nəticəsində xəsarət alanların sayı 89 nəfərə çatıb.

Metbuat.az Rusiya KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, yaralılardan 44-ü zavodun işçisi, 45 nəfəri isə şəhər sakinidir.



Məlumata görə, partlayış zamanı zavodun 3 anbarı və 2 istehsalat binası tamamilə dağılıb, onlarla çoxmərtəbəli yaşayış binasına, sosial obyektə ziyan dəyib.

