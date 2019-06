Dünyaca məşhur Topshop moda evinin sahibi Filip Qrin həbs oluna bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb onun 5 işçisinə cinsi təcavüz etməsidir.

Belə bir vəziyyətdə 3.8 milyard sterlinq sərvəti olan iş adamı ya həbs olunacaq, ya da ona böyük miqdarda pul cəzası veriləcək.

