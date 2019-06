Məşhur aktrisa ərə gedir - FOTOLAR

Türkiyəli Aktrisa Müge Boz ərə gedir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa, nişanlısı "Qalatasaray" basketbol klubunun oyunçusu Caner Erdenizlə ailə qurmaq qərarına gəlib.

Aktrisa haqlarında çıxan məlumatlara belə münasibət bildirib: "İlk görüşdə eşqə inandığımı demişdim. "Çat Kapı Aşk" filmini çəkəndə "Ümid edirəm bir gün mən də birinə dəli kimi aşiq olaram" dedim. O qədər ürəkdən arzuladım ki, Allah verdi. Bizdə də belə oldu. Qəfildən bir-birimizə aşiq olduq. Demək ki, doğru zaman gələndə olur".

Cütlük toy hazırlıqlarına başlasalar da dəqiq tarixi gizli saxlayıblar.

