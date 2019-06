Türkiyənin "Fənərbaxça" futbol klubu daha bir futbolçusu ilə yollarını ayırıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, ispaniyalı Roberto Soldado növbəti mövsümdə İstanbul klubunun heyətində çıxış etməyəcək.

Belə ki, Müqaviləsi başa çatan ispaniyalı hücumçu "sarı-lacivərdlilər"lə vidalaşıb. Sosial şəbəkədəki hesabından vida mesajı paylaşan 34 yaşlı futbolçu azarkeşlərə təşəkkür edib.



Qeyd edək ki, Soldado 2017-ci ilin yayından "Fənərbaxça"da çıxış edirdi.

