Xames "Napoli"yə keçə bilər

"Real"ın futbolçusu Xames Rodriges karyerasını İtaliyada davam etdirə bilər.



Metbuat.az Qol.az-a istinadən xəbər verir ki, icarə əsasına "Bavariya"da çıxış edən kolumbiyalı yarımmüdafiəç ilə "Napoli" maraqlanır.



Neapol klubunun baş məşqçisi Karlo Ançelotti "Real" və "Bavariya"nı çalışdırarkən futbolçusu olmuş Xamesi komandasında görmək istəyir. Ançelottinin futbolçunun agenti ilə danışdığı bildirilir.



Qeyd edək ki, iki ildir "Bavariya"da çıxış edən 27 yaşlı futbolçunun Münhen klubu ilə müqaviləsi başa çatıb. Almaniya çempionu onu birdəfəlik almaq istə də, hələlik "Real"la razılığa gələ bilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.