Ötən il Azərbaycanda qeydə alınan ana ölümlərinin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Dövlət Statistika Komitəsindən Azvision.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, 2018-ci ildə doğuşdan sonrakı dövrün, doğuşun və hamiləliyin ağırlaşması nəticəsində 17 qadın dünyasını dəyişib.





Məlumata əsasən, ölkə üzrə hər 100 000 nəfər diri doğulanda 12,2 ana ölümü qeydə alınıb.



