"Real" Eden Hazard transferi ilə bağlı "Çelsi" ilə razılığa gəlib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Sunday Times" xəbər yayıb.

Nəşr bildirir ki, Madrid klubu belçikalı yarımmüdafiəçinin keçidi üçün qarşı tərəfə 110 milyon avro ödəyəcək. London klubu əlavə bonus kimi 15 millyon avroya yaxın gəlir əldə edəcək.

"Real"ın bugünlərdə transferi rəsmən açıqlayacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, daha əvvəl "Çelsi"nin Hazard üçün 147 milyon avro tələb etdiyi barədə xəbərlər yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.