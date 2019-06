3 gündə 3 kq arıqladan pəhriz

Sürətlə arıqlamaq istəyənlərə şad xəbər. Metbuat.az lent.az-a istinadən 3 gündə 3 kilo arıqladan pomidor pəhrizini təqdim edir.

Pomidor vitamin, mineral və lif mənbəyi olan sağlıqlı bir qidadır. Tərkibindəki birləşmələr sayəsində metabolizmanı sürətləndirir və kalorisi çox aşağıdır.

Pəhriz cədvəli:

Səhər naharından 2 saat əvvəl

- 1 stəkan quru nanəli, təzə sıxılmış pomidor suyu

Səhər naharı:

- 2 ədəd pomidor və 1 ədəd bibərdən ibarət salat

Günorta:

- Pomidor, kahı və bibərdən ibarət 1 kasa salat

Ara yemək:

- 1 stəkan quru nanəli, təzə sıxılmış pomidor suyu

Axşam:

- Pomidor, kahı və bibərdən ibarət 1 kasa salat

Ara yemək:

- 1 stəkan quru nanəli, təzə sıxılmış pomidor suyu

QEYD: Bu pəhrizi tətbiq etməzdən əvvəl mütləq bir mütəxəssislə məsləhətləşin.

