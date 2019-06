Sumqayıtda sərnişin avtobusu qəza törədib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə şəhərin Səməd Vurğun küçəsində, 4 nömrəli şəhər xəstəxanasının qarşısında baş verib.

Məlumata görə, yolu keçmək istəyən 1979-cu il təvəllüdlü Müseyibov Ramil Abdulla oğlunu Samir Cəbrayılovun idarə etdiyi “50 AE 675” dövlət nömrə nişanlı 30 nömrəli marşrut avtobusu vurub. Nəticədə ağır bədən xəsarətləri alan piyada dünyasını dəyişib.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

