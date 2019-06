Ağdamda poçt şöbəsinin rəisi özünü asaraq intihar edib.

Metbuat.az-ın ona.az-a istinadən verdiyi xəbərə görə, hadisə rayonun Qaradağlı kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 1957-ci il təvəllüdlü Tağıyeva Püstə Mərkəz qızı yaşadığı evin həyətində özünü asıb. P. Tağıyeva Ağdam Poçt Filialının Qaradağlı poçt şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləyib.

Faktla bağlı Ağdam Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.

