Körpəsini ağzındakı ləkə üçün həkimə apardı - Həqiqəti öyrəndikdə həyatının ŞOKunu yaşadı

Amerikada yaşayan Darian Depreta adlı bir qadın qızının damağında qara bir iz gördükdə qorxuya düşüb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, həkimə gedən ana həkimlərin “doğum ləkəsi” ola bilər deməsi ilə razılaşmayıb. Buna görə də, başqa bir həkimə müraciət edib və qorxulu bir şey olmadığını öyrənib. Çünki yeni diş çıxarmağa başlayan körpənin damağındakı şey bir karton parçası idi.

Darian hekayəsini “Facebook” hesabında paylaşıb və 11 mindən çox izlənmə qazanıb.

Hekayəyə gələn şərhlərdə isə bir çox ana buna bənzər hadisə yaşadığı üçün Dariana dəstək olub.

