Mətanətin qızı AĞIR QƏZAya düşdü: gözü cırıldı - Maşın TIR-la toqquşub - FOTO

Əməkdar artist Mətanət İsgəndərlinin qızı ağır avtomobil qəzası keçirib.

Metbuat.az Milli.az-a istinadən xəbər verir ki, xanım sənətçi "Hər şey daxil"də qızının qəza xəbərindən danışıb.

Mətanət İsgəndərli ailə üzvlərinin qızının qəzaya düşmə xəbərini ondan gizlətdiklərini qeyd edib:

"Atam, bacım, gəlinimiz, Kərim bilirdi. Hətta məndən gizlin gedib qurban kəsiblər. Mənə deməyiblər!

Mənim balam oradan sağ çıxıb. Qızım qabaqda oturub. Amma sürücüyə heç nə olmayıb. Kürəkənimin dostunun yoldaşı olub rolda. Antalyaya gedirlərmiş. Böyük yük maşını, TIR-lardan olub, bunlar da 140-la gedirmiş. Gəlib vurub Ülkər tərəfdən. Qız maşın sürə-sürə "Redbull" açırmış. Qızım özü də sürücüdür. 14 ildir də maşın sürür. Deyir "Bəlkə də Allah məni saxladı".

Yuxularım... Sonra deyirlər ki, yuxular düz deyil. Yuxumda gördüm ki, qara it üstümə gəldi. Həmin ərəfədə Ülkər qəzaya düşüb. Nə şar açılıb, nə də kəməri bağlı olub. Gözü buradan (kipriklə qaşın arasını göstərir) cırılmışdı. Göz qapağı gəlib gözün altına düşmüşdü.

Neçə vaxtdır görürəm mənimlə görüntülü danışmır. Deyirəm "Ay Ülkər, məninlə niyə görüntülü danışmırsan?" Cavab verirdi ki, "Telefonum xarab olub". Deməli, uşağın üzü-gözü nə gündə. Gözünü əməliyyat ediblər".

