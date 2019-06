Bakıda 34 yaşlı qadın intihar edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Nizami rayonu, Özbəkistan küçəsində Rübabə Muradova özünü 18 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbədən ataraq intihar edib.

Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

