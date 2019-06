Qadının dəyişikliyi görənləri heyrətə saldı /FOTOLAR

26 yaşlı Cessika Davis adlı avstraliyalı qadın 2013-cü ildə artıq çəkilərindən xilas olmaq üçün əməliyyat olub.



Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, 80 kiloqram arıqlayan Davis sosial media hesabında paylaşdığı fotolarla çəki atmaq və sağlam həyat tərzini mənimsəmək istəyənlərə ilham qaynağı olub.

Artıq çəkilərindən xilas olmasına baxmayaraq yenə də xəyalındakı kimi görünmədiyini düşünən Davis sallanmış dərisini aldırmaq qərarına gəlib və 2017-ci ildə əməliyyat olub.

Onun son görüntüsü görənləri təəccübləndirir.

