Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında bir gün - FOTOLAR

Səhiyyə Nazirliyi media nümayəndələri üçün Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına media-tur təşkil edilib.

Xəstəxana ilə bağlı jurnalistlərə məlumat verən Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərviz Abubəkirov bildirib ki, Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanası 2012-ci ildə ölkə başçısının iştirakı ilə açılıb. 180 çarpayılıq xəstəxana bütün müasir avadanlıqlarla təmin olunub.

Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının Baş həkimi Mübariz Zeynalov deyir ki, Xəstəxanada ambulator və stasionar şöbələr fəaliyyət göstərir: “Eyni zamanda tibbi müayinələrin aparıldığı terapiya, cərrahiyyə, reanimasiya, doğum şöbəsi, infeksion xəstəliklər, vərəm şöbəsi, uşaq xəstəlikləri şöbəsi, onkologiya və ginekologiya şöbələri stasionar fəaliyyət göstərir. Təcili tibbi yardım, şüa-diaqnostika, laboratoriya, poliklinika şöbəsi isə ambulator xidmət göstərir. Ümumilikdə gün ərzində xəstəxanada 100-130 nəfərə yaxın xəstə stasionar şəraitdə müalicəsini davam etdirir. Onlardan 30 nəfəri daimi olaraq qeydiyyatdadır və həftədə 3 dəfə olmaqla planlı hemodializ müalicəsi alırlar”.

Daha sonra xəstəxananın şöbələri ilə bizi tanış edən Baş həkim bildirib ki, Xəstəxanada quraşdırılan ən müasir tibbi avadanlıqlar səhiyyə müəssisəsinin mövcud imkanlarından və əhaliyə göstərilən yüksək xidmətdən xəbər verir. Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında göstərilən xidmətlərdən yalnız rayon əhalisi deyil, bu regionda yerləşən digər rayonların əhalisi də istifadə edir.

Onkologiya şöbəsi ilə tanışlıq zamanı məlumat verən M.Zeynalov qeyd edib ki, bu gün bütün regionda olan onkoloji xəstələr bizim onkoloji şöbəyə müraciət edirlər və kimyəvi müalicələri burada aparırlar: “Şöbədə bu günə qədər xəstələrin müraciəti və aparılmış müalicələrin effektivliyi onu göstərir ki, bu şöbənin Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında açılması günün tələbi idi”.

Biz xəstəxanada olduğumuz zaman 3-cü kimyaterapiyasını alan 62 yaşlı Vəlimirzə Tapdıqovla da həmsöhbət olduq. Mədəsindən əməliyyat olunan xəstəyə ümumilikdə 6 kurs kimyaterapiya olmalıdır.

Bildiyiniz kimi, Ailə Məcəlləsində aparılan dəyişikliyə əsasən Respublikanın bütün xəstəxanalarında hemotoloji kabinetlərin nəzdində nikaha daxil olmaq istəyən şəxslərin tibbi müayinələri aparılır. Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında da bu cür kabinet fəaliyyət göstərir. Baş həkimin sözlərinə görə, nikaha daxil olmaq istəyən şəxslər nikahdan əvvəl müraciət edirlər və ilk növbədə qeydiyyata salınırlar: “Burada qan nümunələri götürülür, ilkin müayinələr, qanın ümumi müayinəsi aparılır. Xəstəxanada ilkin müayinə aparıldıqdan sonra daha dərin müayinələrin aparılması Elmi-Tədqiqat Hemotologiya və Transfuziologiya İnstitutunda olur. Oradan gələn qan nəticələrinə əsasən biz həmin cütlüklərə arayışlar təqdim edirik. Müayinələrin aparılmasında məqsəd gizli gedən infeksion xəstəlikləri və eyni zamanda qanın irsi xəstəliklərini vaxtından əvvəl aşkar etməkdir. Burada məqsəd sonrakı nəsillərdə həmin irsi qan xəstəliklərinin olmasının qarşısını almaqdır. Həmin cütlüklərə məlumat verilir ki, sizin gələcəkdə övladlarınızda həmin irsi qan xəstəlikləri ola bilər, bundan sonrakı qərar özlərindən asılıdır. Hemotoloji kabinetdə bu günə qədər 2753 cütlük müayinə olunub. Müayinə olunanların böyük əksəriyyəti sağlamdır. Ümumiyyətlə Qusar üçün irsi qan xəstəlikləri xarakterik deyil. Bəzən gizli gedən hepatitlər, siflis və digər infeksion xəstəliklərin müəyyən növlərinə rast gəlinir. Amma bu da kütləvi hal deyil”.

Laboratoriya şöbəsinin müdiri Vüsalə Babaxanova deyir ki, bizim laboratoriyada bütün analizlər aparılır: “Biokimyəvi analizlər aparılır, lazım olan bütün aparatlar var. İnfeksiyalar yoxlanılır. Hamilə qadınlar üçün, eyni zamanda onkoloji xəstəliklər, hepatitlər üçün analizlər aparılır. Müraciət edənlər çoxdur, bir ay ərzində təxminən 200-400 arası müraciətlər olur”.

Xəstəxananın Təcili Tibbi Yardım Şöbəsi 24 saat fəaliyyət göstərir və çağırışlar qəbul olunur. Çağırışçı həkim Nərminə Ağayeva deyir ki, ay ərzində təxminən 300-400 müraciət olur. Reanimasiya şöbəsi isə 6 çarpayılıqdır.

Baş həkim deyir ki, Xəstəxana ən müasir standartlara cavab verən mərkəzləşdirilmiş sistemlərə malikdir. Eyni zamanda burada isitmə-havalandırma, işıq, su təminatı ən yüksək səviyyədə qurulub. Alternativ enerji mənbəyi olaraq xəstəxanada böyük həcmli generator quraşdırılıb. Baş verən hər hansı fövqəladə hadisə zamanı avtomatik olaraq həmin generatordan istifadə edilir. Belə fövqəladə hadisələrdən biri də myın 25-26-da baş verib. Belə ki, havanın kəskin dəyişməsi nəticəsində Qusar 21 saat elektrik enerisiz qalıb. Baş həkim deyir ki, Xəstəxana 21 saat ümumi enerjisiz qalmasına baxmayaraq, 1 dəqiqə belə işıqsız qalmadı, həmin alternativ enerji mənbəyindən istifadə edildi: “Həmin gün bizim xəstəxanada müxtəlif tibbi prosedurlar, müayinə və müalicələr, əməliyyatlar həyata keçirildi. Həmin gün bizim xəstəxanaya 4 hamilə qadın daxil oldu və onların doğuşu, eyni zamanda qeysəriyyə əməliyyatı həyata keçirildi. Uşaqlardan 3-ü oğlan, biri qızdır. Hazırda anaların da, körpələrin də vəziyyəti yaxşıdır”.

Qeyd edək ki, 1 iyun Uşaqların Beynəlxalq Müdafiəsi Günü ilə əlaqədar elektrik enerjisi olmadığı gün dünyaya gələn 4 uşağın doğum şəhadətnaməsi onların valideynlərinə təqdim edildi.

Mübariz Zeynalov deyir ki, Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının ginekologiya şöbəsində ay ərzində təxminən 90-120 doğuş icra olunur. Bunların isə 10-15%-i qeysəriyyə əməliyyatı olur. Xəstəxananın Qadın Məsləhətxanasının müdiri Təranə Şinqarovanın sözlərinə görə, yanvar ayından bu günə qədər Xəstəxanada 727 hamilə qadın qeydiyyatdadır: “Hamiləlik dövründə hər hansı bir problem aşkarlanarsa bu zaman həmin qadınlar aidiyyəti üzrə daha peşəkar səhiyyə müəssisələrinə göndərilirlər. Bundan başqa hamilələrin əksəriyyəti bu dövr ərzində Bakı, Moskva və Dağıstana gedirlər. Bu günə olan statistikaya görə deyə bilərik ki, Qusar rayon üzrə doğulan körpələr arasında oğlanlar üstünlük təşkil edir. Ümumilikdə yanvar ayında təbii doğuş 66, qeysəriyyə 12, fevral ayı üçün təbii doğuşun sayı 52, qeysəriyyə əməliyyatı 9, martda təbii doğuş sayı 62, qeysəriyyə 9, apreldə təbii doğuş sayı 59, qeysəriyyə 9, may ayı üçün isə bu göstəricilər təbii doğuş 80, qeysəriyə əməliyyatı isə 10 olaraq qeydə alınıb. Bütün doğumlardan sonra ana və uşaqların vəziyyəti normal olub. Ümumilikdə yanvar ayndan bu günə qədər isə 7 abort qeydə alınıb”.

Mübariz Zeynalov deyir ki, Qusar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının bir özəlliyi də odur ki, burada həkim nəsli kimi tanınan və çalışan ailələr çoxdur: “Xəstəxanamızda bir ailənin üzvləri olan həkimlərimizin sayı çoxdur. Eyi zamanda Tibb Universitetində övladı və ya nəvəsi təhsil alan həkimlərimiz də az deyil. Həmin Universitetdə təhsil alan tələbələrimizi hər il sentyabrın 13-14-də bizim Xəstəxanaya dəvət edib tibbə aid hədiyyələr təqdim edirik, söhbətlər aparırıq ki, təhsillərini bitirəndə geri dönüb xəstəxanamızda çalışsınlar. Həm də onlar yay tətillərində burada təcrübə keçirlər. Qeyd edim ki, bizim xəstəxanamızda vakansiya çox azdır. Cəmi 1 tibb bacısı və 2 həkim yeri var”.

Günay Elşadqızı / METBUAT.AZ



