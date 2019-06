Bakı metrosunda 2 yeni ventilyatorun quraşdırılması başa çatdı

Bakı metropoliteninin stansiyaları üçün gətirilən 7 yeni havalandırma ventilyatorundan 2-nin quraşdırılması başa çatıb.

Bunu Trend-ə "Bakı Metropoliteni" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib.

Onun sözlərinə görə, artıq Bakıya gətirilən yeni ventilyatorlardan biri "Memar Əcəmi" stansiyasında quraşdırılıb:

"İyunun 4-də həmin ventilyator "Memar Əcəmi" stansiyasında işə salınaraq təqdimat mərasimi keçiriləcək. Gətirilən 7 ventilyatordan daha biri metronun "Qara Qarayev" stansiyasında quraşdırılıb".

B.Məmmədov bildirib ki, Bakıya gətirilən daha 5 ventilyator isə mərhələli şəkildə quraşdırılacaq.

