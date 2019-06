Saakaşvili Gürcüstana qayıdır? - Özünün CAVABI

Gürcüstanın sabiq prezidenti, Ukraynanın Odessa vilayətinin keçmiş qubernatoru Mixail Saakaşvili Gürcüstana qayıda bilər.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, o, yaxın aylarda Gürcüstana qayıtmağı planlaşdırdığını deyib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski M.Saakaşvilinin Ukrayna vətəndaşlığını bərpa etmiş və növbəti gün o, Ukraynaya qayıtmışdı.

M.Saakaşvili 2013-cü ildə Gürcüstanı tərk edib. Orada sabiq prezident barəsində bir neçə cinayət işi açılıb.

