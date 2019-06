"Mən yox, müğənnilər mənimlə oturub-durur" – Kamil Zeynallı – VİDEO – FOTO

ARB TV-nin "Səhər-Səhər" proqramının növbəti qonağı idmançı Kamil Zeynallı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur idmançı müğənnilərlə olan münasibətindən danışıb:

"Normal olaraq 4-5 il öncə şou-biznes əhli ilə bekar vaxtı oturub çay içmişik. Sadəcə tədbirlərdə, efirlərdə elə görünür ki, guya onlarla yaxınam. Amma mən onlarla yaxın dostluq etmirəm. Hər görüşənlə dostluq etmək olmaz axı. Təsadüfi görüşlər olur. Mən yox, müğənnilər mənimlə oturub-durur. Onlar müsiqidən danışır, mən nədən danışım?"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.